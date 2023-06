Ondata di caldo, domani il picco per questo inizio di estate tra l’afa

È iniziata ieri la prima vera ondata di caldo di quest’estate con l’anticiclone africano in avanzamento verso l’Italia.

Oggi ancora temperature in aumento e picco di caldo previsto per giovedì quando la colonnina di mercurio dovrebbe toccare quota 30 gradi anche nel basso Lazio. Le temperature, anche a causa dell’afa potrebbero essere percepite anche più calde di qualche grado.





Ma niente paura, per adesso il sole e il caldo non dovrebbero impensierire particolarmente coloro che non amano i periodi afosi. Dal fine settimana si torna sulle medie del periodo e la settimana prossima il clima potrebbe rimanere stabile.