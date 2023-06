Il noto cantante napoletano Nino D’Angelo, nei giorni scorsi si è concesso un tuffo a Gaeta.

L’artista ha pubblicato una foto che lo ritrae al mare e subito gli occhi attenti dei social hanno notato come fosse in quel di Gaeta.





Non una novità per il 65enne apprezzato anche come attore e sceneggiatore, che quasi tutti gli anni fa registrare la sua presenza nel basso Lazio soprattutto durante i periodi estivi.