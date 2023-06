Fondi, va in pensione il dirigente della Polizia: la targa del Comune

“Al dirigente Franco Pellegrino per aver concluso una brillante carriera alla guida del Commissariato di Polizia di Fondi ed essersi speso al servizio della collettività per combattere il crimine con acume investigativo, dedizione e grande determinazione”

Con queste poche ma significative parole l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare questa mattina l’uomo che negli ultimi anni ha guidato il commissariato di Largo Evangelista al termine di una carriera lunghissima, trascorsa perlopiù sul campo a Fondi, in difesa della legalità e del territorio. Il sindaco Beniamino Maschietto, negli anni alla guida della città, per affrontare e risolvere i problemi della città ha avuto modo di confrontarsi quasi quotidianamente con il dirigente Franco Pellegrino apprezzandone le capacità, ma anche l’intuito e la pazienza nel saper attendere il momento opportuno per intervenire.





Questa mattina (ieri, ndr) alla consegna della targa che accompagnerà simbolicamente il dirigente al pensionamento non hanno fatto mancare la loro presenza il comandante della Polizia Locale Giuseppe Acquaro, un collega ma anche e soprattutto un amico, gli assessori Stefania Stravato, Santina Trani, Antonio Ciccarelli e Fabrizio Macaro, e gli agenti Catena

«Purtroppo – ha commentato il sindaco Maschietto – non è cosa tanto comune incontrare persone che svolgono il proprio lavoro, un lavoro tanto importante quanto delicato, con passione, amore, sensibilità e in alcune circostanze persino delicatezza. Nel dirigente Franco Pellegrino ho riscontrato queste e tante altre doti e, a nome dell’intera città, voglio esprimere un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni sul territorio».