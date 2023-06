Travolto da una motozappa, non ce l’ha fatta l’anziano di Minturno

Lutto a Minturno. Dopo una lotta protrattasi per quasi un mese, il 75enne gravemente ferito lo scorso 24 maggio dopo essere stato travolto dalla motozappa con cui stava lavorando in giardino è venuto a mancare.

L’anziano, Michele Corrente, padre di don Alessandro, parroco della chiesa dell’Immacolata di Scauri, è spirato in un letto dell’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito in eliambulanza a margine dell’incidente domestico, per poi essere sottoposto a diversi interventi chirurgici.