Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena: tre i feriti

Si è verificato questa mattina intorno alle 11.40 un incidente sulla zona nord della Pontina al km 45, dove tre auto si sono tamponate con una che si è anche ribaltata su se stessa.

Immediati i mezzi dei soccorsi hanno bloccato il traffico per i rilievi del caso. Sul posto gli uomini della Polizia Stradale, gli agenti di Aprilia e personale del 118 che ha preso in carico i tre feriti, due trasportati in codice rosso, uno in codice giallo.





Disagi alla circolazione che è proseguita lungo una sola corsia per il tempo dei rilievi e fin quando i carri attrezzi non hanno recuperato i mezzi coinvolti liberando così la carreggiata.