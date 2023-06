Congresso regionale: il PD Formia e l’ambizione di un rinnovamento politico dal golfo alla Regione

“Una grande partecipazione a Formia alle primarie del Partito Democratico per l’elezione del segretario e dell’assemblea regionale: più di 500 tra iscritti e simpatizzanti si sono recati nel seggio allestito presso la sede del PD in Via Divisione Julia”. Lo scrive in una nota Il Partito Democratico di Formia.

“Sebbene fosse attesa la vittoria di Daniele Leodori, meno scontata era la competizione elettorale che era chiamata ad eleggere i membri dell’Assemblea regionale. Come Partito Democratico di Formia esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione di Erasmo Pimpinella, già membro della Direzione Provinciale del Partito, risultato il primo degli eletti nell’intera Provincia di Latina con 534 preferenze e candidato all’interno della lista “Rete Democratica” risultata poi la più votata con il 54% dei consensi complessivi nel collegio provinciale.





La candidatura di Erasmo Pimpinella è nata in continuità con il progetto politico presentato alle ultime elezioni amministrative e che vede il nostro circolo continuare sulla strada del rinnovamento. Un risultato costruito facendo rete sul territorio e proponendo una visione chiara e rinnovata del Partito e del territorio. È da qui che dovrà ripartire il nuovo PD del Lazio, a cui chiederemo una nuova e più attenta valorizzazione dei circoli e degli iscritti, rivedendo anche le modalità con le quali vengono scelti gli organismi dirigenti.

Di tutto rispetto anche il risultato ottenuto da un altro iscritto al PD di Formia, infatti è stato eletto in Assemblea regionale anche Gennaro Ciaramella, al quale vanno i nostri migliori auguri, con 283 preferenze nella lista “Il Lazio delle Opportunità”, che ha raggiunto il 22% in provincia. Siamo convinti che insieme sapranno ben interpretare la voglia di rappresentanza e di partecipazione, che arriva dai territori pontini e particolarmente dal nostro circolo.

Continueremo a lavorare per rappresentare al meglio le idee e le istanze del territorio con l’ambizione di ispirare un modello di rinnovamento politico, nel merito e nel metodo, che dal Golfo di Gaeta possa incidere a livello provinciale e regionale”.