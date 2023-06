Itri, approvato il progetto di riqualificazione della biblioteca

Viva soddisfazione da parte dell’assessore alla Cultura e dell’assessore ai Lavori pubblici per l’approvazione da parte della Giunta del progetto di riqualificazione della biblioteca comunale. Il sindaco Giovanni Agresti ha presentato il nuovo progetto così: “Sono orgoglioso di annunciare che la giunta comunale ha deliberato di avviare le necessarie fasi per la riqualificazione della biblioteca comunale e di procedere alla realizzazione di lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche”.

Il nuovo progetto prevede il superamento delle barriere architettoniche presenti e la creazione di spazi di socializzazione che verranno altresì utilizzati per eventi, incontri e manifestazioni culturali.

Una nuova biblioteca e un nuovo spazio culturale e sociale per tutti, insomma. L’assessore alla cultura Mazziotti: “Ringrazio il sindaco Giovanni Agresti, l’assessore ai Lavori pubblici, la giunta, l’amministrazione tutta e gli uffici, tecnico e cultura, per questo importante progetto culturale, sociale ed educativo. La cultura è vita e a Itri è viva e non va in vacanza”.