Ex Avir, partono i lavori per la riqualificazione dell’area del mercato settimanale

“Portiamo a conoscenza degli ambulanti e dei cittadini che il Comune di Gaeta ha stanziato, ed in parte già appaltato, la somma di 290mila euro per la sistemazione dell’immobile e del piazzale superiore dell’ex Avir“, fanno sapere dall’Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl Latina. “Sono somme in parte ricevute dalla Regione Lazio con i due progetti che sono stati presentati dal Comune nel 2021 e nel 2022 grazie alla collaborazione con Ana-Ugl e che hanno ottenuto il finanziamento a fondo perduto dalla Regione”.

Con questa somma saranno realizzati: i servizi igienici, l’asfalto del piazzale, la ristrutturazione dello stabile per un punto di informazioni, l’insegna di ingresso al mercato, la campagna di promozione del mercato, l’App per gli ambulanti per promuovere le vendite. I lavori nell’area del mercato inizieranno nelle prossime settimane.





“Queste sono le risposte concrete per risolvere i problemi degli ambulanti e per rilanciare uno dei mercati più importanti della Provincia di Latina e della Regione Lazio, che si inserisce nel progetto Il Mercato dei borghi, lanciato da Ana-Ugl. Ringraziamo il sindaco, l’assessore alle Attività produttive e l’intera amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione”.