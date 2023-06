Prima infanzia: boom di vendite online per gli articoli per neonati

La trasformazione digitale e il cambiamento delle abitudini di acquisto che ha coinciso con gli anni della pandemia hanno avviato profonde trasformazioni anche nel settore farmaceutico.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2022 si è registrato un aumento degli ordini via web pari al +24% rispetto all’anno precedente, con un giro d’affari pari a 673 milioni di euro. Numeri importanti, quindi, che attestano la rilevanza di un comparto in costante espansione. Infatti, i canali online sono sempre più apprezzati dagli utenti, in quanto offrono tutti gli strumenti necessari per trovare i prodotti di proprio interesse con pochi click.





Non sono solo i farmaci ad attirare l’attenzione degli italiani, ma anche tutti quei prodotti che solitamente si possono trovare nelle farmacie fisiche: dai solari agli integratori, passando per i prodotti per l’igiene personale e per i bambini, online è oramai possibile trovare un’ampia e variegata scelta di articoli.

Proprio il comparto della prima infanzia sta registrando attualmente ottimi dati di vendita, anche grazie all’abbondante presenza di offerte convenienti dal punto di vista economico e alla comodità di ricevere il proprio ordine direttamente a casa.

Prima infanzia: dove trovare i migliori prodotti online

Per trovare facilmente e in pochi click tutto per neonati online è possibile rivolgersi a un punto di riferimento come Farmapic, e-commerce farmaceutico autorizzato dal Ministero della Salute, che fa riferimento alla Farmacia Picciola alla Croce Bianca di Trieste, attiva in città da oltre 200 anni.

Sul sito della farmacia online è possibile trovare i migliori brand dedicati al mondo dei neonati e della prima infanzia, oltre che gli ausili medici indispensabili per mantenere il proprio bimbo in perfetta salute: dagli aerosol al latte in polvere, dai detergenti alle salviettine bagnate, passando per le creme anti irritazione, agli accessori per l’allattamento, ai ciucci e ai biberon.

Ordinare è semplice e conveniente: basta collegarsi al sito della farmacia e scegliere gli articoli di proprio interesse. I metodi di pagamento comprendono, oltre al bonifico bancario, anche quello tramite carta di credito e MyBank. Una volta che il pagamento sarà stato registrato dal sistema, l’ordine verrà evaso e spedito nel minor tempo possibile tramite corriere. Le consegne vengono effettuate in tutta Italia, isole comprese.

I vantaggi di acquistare prodotti per l’infanzia online

Sono diversi i vantaggi legati all’acquisto online di prodotti farmaceutici destinati alla prima infanzia, a cominciare dalla comodità di poter ricevere la merce direttamente a casa. Se questo aspetto viene solitamente apprezzato da un gran numero di utenti, per quanto riguarda i neogenitori diventa ancor più fondamentale.

Non è sempre semplice, infatti, destreggiarsi negli spostamenti quando si ha uno – o più bambini – molto piccoli da accudire. Pertanto, può risultare utile effettuare l’ordine di ciò che serve via web – a qualunque orario si desidera – e poi ricevere l’ordine al proprio domicilio.

Inoltre, chi acquista online trova spesso offerte molto interessanti che rendono conveniente lo shopping, con l’ulteriore vantaggio di poter contare su assortimento molto ampio. La sicurezza nei pagamenti è garantita dai sistemi di ultima generazione e, se si sceglie di acquistare presso i migliori e-commerce, come nel caso di Farmapic, in caso di necessità è sempre possibile contattare il personale del punto vendita per chiedere consiglio sia via mail che tramite telefono.

Foto di Pexels da Pixabay