Diocesi di Gaeta in lutto, è morto don Giuseppe Viola

L’arcivescovo di Gaeta mons. Luigi Vari, unitamente al presbiterio diocesano annuncia che oggi, venerdì 16 giugno, il sacerdote don Giuseppe Viola è tornato alla Casa del Padre. I funerali si svolgeranno domani, sabato 17 giugno alle ore 10.00 nella chiesa di San Nilo Abate in Gaeta.

Don Giuseppe Viola era nato il 4 gennaio 1932 ed era sacerdote dal 17 luglio 1955. Il suo ministero pastorale è legato alla costruzione della chiesa parrocchiale di San Nilo Abate in Gaeta, che fu eretta a parrocchia nel 1962 e della quale fu parroco fino al 2008. Presso la parrocchia fondò la sezione di Gaeta del Movimento per la Vita. Da sempre interessato alle problematiche della vita umana e della sua difesa, ha realizzato a Gaeta la Casa della Vita, Centro di accoglienza per ragazze madri in difficoltà e per bambini orfani o rifiutati.