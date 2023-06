Sezze, 5 famiglie sgomberate per precauzione

Non è terminata l’emergenza a Sezze, con il territorio dei Lepini che continua a fare i conti con la messa in sicurezza dopo il maltempo fuori dall’ordinario di domenica pomeriggio.

A seguito del nubifragio che aveva portato a smottamenti, frane e allagamenti in diverse zone del paese, il sindaco Lidano Lucidi dopo una riunione operativa in Prefettura ha deciso per l’ordinanza di sgombero per 5 famiglie residenti nella zona via Casali III tratto. Si tratta dell’area che si trova nei pressi della frana di via degli Archi, una delle zone più colpite dal maltempo.