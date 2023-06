Nei guai un giovane di Itri arrestato dai Carabinieri. I militari della Compagnia di Formia, hanno fatto scattare nei giorni scorsi l’arresto per ad un giovane di 23 anni del posto.

Secondo quanto hanno riportato i militari, il giovane non avrebbe rispettato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e per tale motivo si è deciso di procedere con l’inasprimento della misura restrittiva. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.