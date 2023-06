Acqua nel sottopasso, giovane automobilista salvato dai Vigili dei Fuoco

Il fatto si è registrato lunedì, poco prima delle 20, quando i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con i propri mezzi per prestare soccorso a un giovane automobilista in difficoltà nel sottopasso della ferrovia in zona Latina Scalo, tra i centri di Latina e Sermoneta.

Le abbondanti piogge avevano di fatto allagato il tratto di strada costringendo il giovane automobilista a rifugiarsi sul tetto della propria auto in attesa dei soccorsi. L’acqua, infatti, era alta più di un metro, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire con un gommone.

Il giovane di 20 anni nato a Latina tratto in salvo, è apparso solo spaventato per l’accaduto, ma non ha riscontrato altre conseguenze.