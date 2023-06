A Latina Fiori ecco Elettra Lamborghini

Un “bis” per Latina che per la seconda volta ha accolto la nota cantante Elettra Lamborghini che nei giorni scorsi ha fatto tappa al centro commerciale Latina Fiori nel capoluogo pontino per il firma copie del suo nuovo album che si chiama “Elettraton“.

Bambini, ragazzini e tante persone hanno atteso la regina del reggaeton italiano e lei si è dimostrata anche molto disponile con la folla in visibilio per la presenza del volto sempre più noto non solo per le canzoni, ma anche per essere sempre molto presente anche in televisione.