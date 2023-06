Uomo morto in hotel, forse fatale uno shock anafilattico

Martedì un commerciante greco in trasferta pontina è stato trovato privo di vita nella stanza di un hotel di Sabaudia, l’Oasi di Kufra. Si tratta di un 58enne impegnato in un viaggio di lavoro, sulla cui morte indaga la Procura di Latina.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essergli stato fatale uno shock anafilattico dovuto alla puntura di un insetto o al morso di un ragno. Anche perché, stando alle testimonianze raccolte dagli investigatori, l’uomo lunedì sera, dopo una visita in un’azienda agricola del posto, aveva manifestato un leggero malessere e del prurito.





Il corpo del 58enne è stato rinvenuto dal personale della struttura ricettiva in cui era ospite, dato che non rispondeva alle bussate dei colleghi – connazionali – con i quali aveva intrapreso il viaggio in Italia. A margine della tragica scoperta, oltre ai carabinieri della Stazione locale, sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, probabilmente avvenuto da alcune ore.