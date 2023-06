Polstrada nelle scuole pontine, ancora un successo per la campagna si sensibilizzazione

Anche quest’anno, la Polizia Stradale di Latina ha realizzato, negli istituti di istruzione della provincia, l’importantissima campagna di sensibilizzazione che riguarda la circolazione stradale, riscuotendo grande apprezzamento tra i numerosi studenti e professori coinvolti nel progetto.

Il focus degli incontri si è basato principalmente sui comportamenti positivi finalizzati, su strada, alla salvaguardia della vita umana: far conoscere i pericoli, dalla prospettiva degli operatori della Polizia Stradale, ai quali si può andare incontro non rispettando le regole del Codice della Strada, evidenziando, in particolar modo, i più comuni errori che possono portare poi a conseguenze negative (incidenti stradali).





Il progetto ‘Educazione Stradale’ e ‘Incroci’ di quest’anno ha avuto inizio con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo ‘Tommaso d’Aquino’ di Priverno nei plessi di Prossedi, Ceriara, San Lorenzo, per poi proseguire presso gli Istituti Superiori ‘San Francesco’ di Fondi, ‘Carlo e Nello Rosselli’ di Aprilia, l’Istituto Comprensivo ‘Giovanni Verga’ di Pontinia, il Liceo Statale Manzoni di Latina, l’Istituto Comprensivo ‘Torquato Tasso’ di Latina, l’Istituto Comprensivo ‘Leonardo da Vinci – Rodari’ di Latina, l’Istituto Comprensivo ‘Don Milani’ di Latina, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Guglielmo Marconi’ di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Vittorio Veneto’ di Latina.

Gli incontri, preparati e predisposti dagli agenti specializzati in base all’età evolutiva degli studenti, hanno spaziato dall’intraprendere giochi di ruolo con i bambini dell’infanzia avendo a mente i principi basilari della circolazione stradale, (ad esempio, come si percorre e si attraversa una strada), fino ad arrivare con gli adolescenti ad affrontare i delicati concetti relativi al corretto uso della cintura di sicurezza, all’uso consapevole dei monopattini elettrici, per terminare, con i più grandi, trattando la sentitissima tematica legata all’abuso di alcool o all’assunzione di sostanze stupefacenti con le relative conseguenze, sia di carattere amministrativo, sia penale, in caso di incidente stradale in stato di alterazione psicofisica.

Nell’ambito di tale progetto educativo, gli alunni hanno realizzato disegni raffiguranti gli operatori di Polizia Stradale all’opera, nonché scritti tematici afferenti le criticità presentate e chiarite dagli agenti intervenuti, sulle quali hanno proposto interessantissime riflessioni e utili suggerimenti.

Gli incontri si sono estesi, per i plessi ‘Verga’ di Pontinia e ‘Manzoni’ di Latina, nei riguardi dei genitori degli alunni che, interessati dalla tematica affrontata e incuriositi dall’esperienza dei loro ragazzi, hanno chiesto un intervento a loro dedicato, nel quale sono state trattate problematiche riconducibili alla circolazione stradale, in special modo il comportamento da tenere nel trasporto di persone nelle autovetture private: il corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i più piccoli, fino ad arrivare alle conseguenze amministrative per l’uso di cellulari e smartphonedurante la guida di un veicolo.

Di importante rilievo sono i risultati ottenuti nell’anno scolastico appena concluso: infatti, sono stati ben 3.177 gli studenti che hanno preso parte al progetto formativo e grande è stato l’apprezzamento evidenziato, in ogni occasione d’incontro, dal corpo docente e dalle varie Dirigenze Scolastiche che hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione verso tali questioni fondamentali, sia per gli adulti, sia per i minori.