Controlli della Guardia costiera, tra Fondi e Gaeta 30mila euro di sanzioni

Nel corso dell’attività di vigilanza ambientale sul territorio, il personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Gaeta, a completamento di specifiche attività d’indagine svolte con l’ausilio di tecnici dell’Arpa Lazio – Sezione di Latina, ha rilevato gravi infrazioni in materia ambientale.

“All’esito degli accertamenti e delle verifiche condotte – rendono noto dalla Capitaneria – un’impresa casearia operante nel comune di Fondi risultava sprovvista di qualsivoglia autorizzazione ambientale per il trattamento e lo scarico delle acque reflue provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte e dalla produzione di prodotti caseari e responsabile per un’irregolare gestione delle immissioni inquinanti, che, direttamente recapitati all’interno di limitrofi canali ed aste fluviali, determinavano un conseguente interessamento dell’ambiente marino”





Lo scarico in questione veniva nell’immediatezza sigillato, con conseguente applicazione alla ditta delle specifiche prescrizioni da parte della polizia giudiziaria operante, asseverate dall’organo tecnico ambientale, l’Arpa Lazio.

“Dagli accertamenti emergevano, anche, violazioni alle norme poste a tutela dell’inquinamento dell’aria e rilevanti infrazioni alla normativa sulla gestione dei fanghi dell’impianto aziendale di trattamento dei reflui. Tali reflui, a seguito del controllo e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal personale operante, venivano successivamente opportunamente trattati ai fini dello smaltimento da parte di ditta autorizzata”.

Al trasgressore, che ottemperava alle specifiche prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria ai sensi del Testo Unico per la tutela dell’ambiente, veniva irrogata da ultimo una sanzione amministrativa per euro 11.500.

All’esito di ulteriori distinti controlli esperiti nel territorio del Comune di Gaeta in materia di depurazione delle acque e scarico in corpo idrici superficiali, venivano inoltre elevati tre distinti processi verbali di illecito amministrativo, di cui due puniti nel massimo fino a 20.000 euro, per aver superato i valori limite di emissione fissati per legge e un ulteriore processo verbale di illecito amministrativo di 3.000 euro per mantenere uno scarico senza osservare le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

Le attività di vigilanza ambientale del Nucleo di polizia giudiziaria della Capitaneria di porto di Gaeta, continueranno nei prossimi giorni in linea con le pianificazioni operative del Centro di Controllo Nazionale Ambiente del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.