Stazione di Terracina chiusa da oltre 10 anni, interrogazione parlamentare di Azione

La stazione ferroviaria di Terracina esiste dal 1892 esiste e ha rappresentato il primo importante collegamento tra Roma e sud del Lazio, il collegamento veloce tra Roma e Terracina è avvenuto nel febbraio del 1922 e nel 1982 la stazione di Terracina venne elettrificata con i passaggi a livello automatizzati. Purtroppo, dal 2012 Terracina non è più raggiungibile con il treno a causa di una frana nella tratta compresa fino a Priverno-Fossanova che ha portato alla sospensione della linea. Da allora, di fatto, Terracina, città ad alta vocazione turistica, è priva di un trasporto ecosostenibile su ferro come la ferrovia e la tratta viene considerata ‘un ramo secco’. Il cuore del problema, ai fini della riattivazione della tratta, sta nella messa in sicurezza del costone pericolante sul monte Cucca da cui, da oltre dieci anni, si sono staccati alcuni massi. Dal 2012, nonostante un finanziamento regionale di 4 milioni di euro, non si è concretizzato nessun intervento. La Regione Lazio e il Comune di Terracina avrebbero dovuto rimuovere quel masso dalla sede ferroviaria e ripristinare il binario e la linea aerea. In ogni caso l’Amministrazione Comunale di Terracina aveva l’obbligo di acquisire, preliminarmente, alcuni pareri, il più importante dei quali era quello delle Ferrovie dello Stato circa la idoneità dei lavori eseguiti o da eseguire sulla tratta (e sul costone) per poter utilizzare la ferrovia.

“Lo scalo della stazione di Terracina rappresenta uno snodo nevralgico per la provincia di Latina”, ricorda Arcangelo Palmacci, segretario di Terracina in Azione. “Dal turismo al commercio passando per i pendolari, sarebbero molteplici i settori che gioverebbero della sua riapertura. La città, ad oggi, risulta essere completamente isolata dal resto della provincia e più in generale dalla Capitale. Un isolamento che ha portato con sé molteplici difficoltà ai lavoratori (ad esempio gli insegnanti) e a tutto il mondo economico e turistico che gravità intorno a Terracina che ad oggi, a causa sia dell’assenza della rete ferroviaria che dei molteplici problemi che insistono nella rete stradale, si trova in uno scollegamento con il resto del territorio. A tal proposito come gruppo locale abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare, a firma dell’onorevole Valentina Grippo (deputata di Azione), interpellando il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per avere contezza sia dello stato del progetto presentato alle Ferrovie dello Stato che per conoscere quali iniziative metterà in campo. Ad un mese dal deposito dell’interrogazione non c’è stata ancora alcuna risposta”.





Interrogazione parlamentare consultabile al seguente link:

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-00799&ramo=C&leg=19