Come risparmiare sulla benzina?

I costi di gestione di un’auto possono essere piuttosto elevati. Per questo motivo, risparmiare sulla benzina è un imperativo. Dalla manutenzione fino all’assicurazione, ci sono molti consigli per ottimizzare i costi totali di gestione, come confrontare le polizze RC auto a questa pagina, ma come possiamo evitare di consumare troppa benzina? Qualche consiglio utile.

Prestare attenzione allo stile di guida

Iniziamo con lo stile di guida, che dovrebbe essere fluido e scorrevole, evitando strappi o ancora brusche accelerazioni, così come frequenti cambi di andatura. Prestando attenzione a questo aspetto si può risparmiare fino al 30% del carburante. Sì, mantenere un’andatura costante nella guida di tutti i giorni apporta dei reali benefici, permettendo di ottimizzare i consumi e aumentare i chilometri di percorrenza.

Poniamo l’accento su un ulteriore aspetto, ovvero il rispetto dei limiti di velocità. Dal momento in cui influenza direttamente i consumi, evitiamo di accelerare troppo, soprattutto in autostrada: le lunghe percorrenze possono essere piuttosto dispendiose.





L’importanza della manutenzione

I controlli regolari e le manutenzioni periodiche sono davvero importanti per permettere alla nostra auto di funzionare alla massima efficienza, mantenendo il motore nelle condizioni migliori possibili. Solitamente, la manutenzione è annuale, oppure ogni 15.000-20.000 km.

Non dimentichiamo poi di avere cura delle gomme: gli pneumatici devono sempre essere conservati in ottime condizioni, con il giusto livello di pressione. Basta, infatti, una pressione più bassa di appena 0,5 per produrre consumi extra fino al 5%, senza considerare i rischi per la sicurezza.

Utilizzare il condizionatore con la massima attenzione

Ovviamente, non sottovalutiamo un uso attento del climatizzatore, che può incidere positivamente sulla spesa per il carburante. Perché lo diciamo? Semplice, perché tenere l’aria condizionata sempre accesa comporta di certo un aumento del carburante. In città, per esempio, l’aumento può influire intorno al 15%.

Cosa possiamo fare, però? Naturalmente non possiamo rinunciare all’aria condizionata, soprattutto per le estati attuali, che sono lunghe e piuttosto intense con alte temperature. Suggeriamo di ridurre la temperatura o il tempo di utilizzo, magari facendo delle pause ogni tanto. Quanto risparmieremmo? Un quarto di litro di carburante ogni circa 100 km.

Cercare di evitare il traffico (per quanto possibile)

Ritrovarsi imbottigliato nel traffico è fonte di frustrazione e di consumo inutile di carburante. Naturalmente non sempre possiamo prevedere il traffico, tuttavia possiamo di certo pianificare il percorso magari trovando un’alternativa. In alcuni casi possiamo anche scegliere di evitare i momenti di caos, anticipando o ritardando di fatto la partenza.

Può capitare di perdersi, o ancora di guidare senza meta, ma di fatto sprechiamo solo carburante. Cosa possiamo fare in tal senso? Utilizzare un navigatore satellitare o prendersi del tempo per organizzare il percorso evitando soste inutili

Ridurre il carico di trasporto aiuta a spendere meno?

Un ultimo consiglio utile potrebbe essere di certo quello di ridurre il carico di un veicolo per risparmiare benzina. Infatti, maggiore è il carico, più alto di certo sarà il consumo del carburante. Cerchiamo di fare un po’ di “pulizia”, evitando di trasportare carichi extra, tra cui i classici oggetti che tutti tendiamo a dimenticare nel portabagagli.

Suggeriamo, in ogni caso, di smontare anche le barre portatutto, il portapacchi, soprattutto se non utilizzati. Alla fine, vanno solo ad aggiungere peso, creando anche una maggiore resistenza al vento. Ed ecco che i consumi aumentano senza che nemmeno ce ne accorgiamo.