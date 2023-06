Aggredì l’arbitro, Daspo per un calciatore di Latina

Nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, nei giorni scorsi il questore di Latina ha emesso il provvedimento di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) per un anno nei confronti di un 36enne calciatore residente a Latina.

L’uomo, tesserato con una squadra della città, il 21 gennaio scorso, in occasione di un incontro di calcio valevole per il campionato di Seconda Categoria, tenutosi presso un impianto sportivo del capoluogo, nel finale di partita aveva pesantemente insultato il direttore di gara. Per tale gesto il giocatore era stato espulso dal campo di gioco, ma anche in seguito all’espulsione aveva proseguito nella sua condotta aggredendo fisicamente l’arbitro e provocandogli sette giorni di prognosi. Per tali fatti l’uomo veniva anche indagato in stato di libertà dalla competente autorità giudiziaria per il reato di lesioni.