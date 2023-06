Estate fondana, il Comune lancia un bando per promuovere eventi

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la programmazione dell’estate fondana. Possano partecipare le associazioni, i comitati, le cooperative sociali e le fondazioni che desiderino promuovere eventi, iniziative e manifestazioni da inserire nel cartellone degli appuntamenti compresi tra il 21 giugno e il 30 settembre 2023.

La finalità dell’avviso è quella di promuovere la compartecipazione cittadina da parte delle realtà culturali, sociali e sportive del territorio, sostenere l’associazionismo e l’industria culturale e artistica mediante contributi economici, concessione in uso gratuito di strutture comunali e promozione delle iniziative.





Le domande dovranno pervenire entro il 16 giugno, via pec all’indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it., oppure mediante consegna a mano al protocollo generale dell’Ente. In entrambi i casi dovrà essere inserita nell’oggetto la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER INIZIATIVE TURISTICO/CULTURALI – ESTATE FONDANA”.

Si invitano le associazioni, i comitati, le cooperative sociali e le fondazioni interessate a leggere integralmente l’avviso prima della trasmissione della candidatura.

L’AVVISO INTEGRALE: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=8812514&DOCORE_versione=1&FNSTR=HVEBCJ_SSUYFT_FCDDRNY.HDP&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME

Eventuali proposte presentate prima della pubblicazione del bando dovranno essere nuovamente.

“Le manifestazioni di arte, cultura e spettacolo – recita inoltre il bando – dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti culturali e turistici, alla promozione dell’immagine cittadina e all’incremento turistico. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa”.

«L’obiettivo di questo avviso – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe – è quello di proporre alla cittadinanza e ai turisti un programma completo ed eterogeneo ma, allo stesso tempo, di coinvolgere le associazioni del territorio che tanto si impegnano, spesso con poche risorse, per promuovere la cultura, l’arte e le ricchezze del nostro territorio. Ricordiamo che per presentare la domanda è necessario iscriversi all’albo comunale delle associazioni che viene aggiornato in tempo reale sul sito istituzionale dell’Ente».

I modelli per presentare domanda:

MODULO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO (A) https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=8812515&DOCORE_versione=1&FNSTR=LWMRDHZL_M.ULK&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME

MODULO PER ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO (B) https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=8812516&DOCORE_versione=1&FNSTR=LWMRDHZL_B.ULK&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME

MODELLO PER RENDICONTAZIONE (C) https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=8812517&DOCORE_versione=1&FNSTR=LWMRDHZL_C.ULK&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME

MODELLO RICHIESTA DI PATROCINIO https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=8812518&DOCORE_versione=1&FNSTR=XRESRXR_LVGWLEXTR_NZMXKCEXDT.PZZ&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME