VIDEO – Incidente a Formia, perde la vita il 53enne Davide Rossillo

Ancora un incidente stradale con esiti tragici, in provincia di Latina. Si è verificato nel pomeriggio di venerdì a Formia, in zona Vindicio, lungo via Unità d’Italia. Uno scontro tra il lato posteriore di un furgone e un maxi-scooter, costato la vita all’uomo che viaggiava sul due ruote, il 53enne Davide Rossillo. Originario di Castelforte e residente a Gaeta, lascia nel dolore la moglie e due figli, per un dramma che ha sconvolto tre comunità.

Nulla da fare per salvare Rossillo, noto imprenditore turistico nonché gallerista curatore della “Davide Rossillo Contemporary” ed animatore di iniziative culturali come il festival di street art Memorie Urbane. I sanitari giunti da terra hanno provato a rianimarlo, sul luogo teatro del sinistro si è calata l’eliambulanza, ma l’impatto non gli ha lasciato scampo.





Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigli del fuoco, gli agenti della polizia locale, quelli della polizia stradale e i carabinieri. La salma del 53enne è stata recuperata dal personale delle onoranze funebri Eterna di Formia, per poi essere trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Dono Svizzero.