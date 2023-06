“Marciapiede dissestato, intervenire subito”: la denuncia di Fondi Vera

Il consigliere comunale di opposizione Francesco Ciccone e il suo gruppo civico Fondi Vera tornano a denunciare lo stato di degrado e abbandono nel quale versa il marciapiede in via Edificio scolastico a Fondi.

LA NOTA DI FONDI VERA





“La situazione in cui versa questo tratto del marciapiede di Via Edificio Scolastico è vergognosa. E constatare che è in queste condizioni da almeno cinque mesi è ancor più grave. Soprattutto perché si è costretti ad utilizzarlo, vista l’inibizione di quello sul lato opposto della strada, per via dei lavori alla “Maria Pia di Savoia”. Lo misi nero su bianco il 4 Maggio scorso chiedendo un intervento urgente, ma un altro mese è trascorso senza risposte concrete”. Parole del Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Piastrelle distrutte, buche che creano gradini profondi, rattoppi che non trasmettono sicurezza. Non è più sostenibile e nemmeno tollerabile una situazione simile. Non possono bastare un cono ed un nastro per rimediare. Il rischio di inciampare e cadere rovinosamente a terra è alto, e residenti e commercianti possono testimoniare come sia già successo a diversi Cittadini. Ed in questo mese di attesa vana è accaduto ancora.

Questa è una vera e propria trappola per i pedoni. Soprattutto per i più fragili, come gli anziani che fanno fatica a deambulare, i disabili in sedia a rotelle, i genitori con passeggini, carrozzine o bimbi alle prese con i primi passi.

“Questa mattina ho scritto nuovamente a Sindaco, Assessore e Dirigente del settore per chiedere un immediato intervento. Residenti e commercianti lo aspettano da tempo. Mi auguro non ci sia bisogno di aspettare altre rovinose cadute. Anche perché sarebbero difficili da giustificare, non credete?” dichiara il nostro Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone.