Formia si rifà il look, i lavori del mese di giugno

“Il frutto del lavoro di scelte amministrative avviate con questo mandato sindacale passano finalmente dalla fase di programmazione a quella della realizzazione delle opere e degli interventi sul territorio e che hanno l’obiettivo di ridisegnare una Formia più vivibile e moderna”. Lo affermano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore Eleonora Zangrillo in una nota che elenca in modo dettagliato i lavori che inizieranno nel mese di giugno e che continueranno nei prossimi mesi secondo quanto programmato dalle opere pubbliche. Si parte dalla messa in sicurezza di marciapiedi, all’asfaltatura di strade, al restyling del verde, alla pubblica illuminazione, alla realizzazione e alla riqualificazione di parchi giochi, aree sportive ed urbane.

Da mercoledì 7 giugno, al via gli interventi





Si partirà dal rifacimento del manto stradale di San Giulio e si procederà, qualora fosse possibile di notte, su via Emanuele Filiberto, via delle Fosse e via Madonna di Ponza.

Due gli interventi per lo sport. Il primo riguarda la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo del campo San Nicola di Castellonorato che sarà pronto per l’utilizzo per la prossima stagione agonistica. Il secondo riguarda il campetto di Trivio che riconsegnerà al territorio un’area non utilizzabile da tempo. Al via i lavori nel mese di giugno anche per i due parchi giochi della Villa comunale “Umberto I” e della Pineta di Vindicio, oltre la riqualificazione del parco di Penitro, un polmone verde con un’area parcheggio attigua, che ha l’obiettivo di restituire al quartiere, ad alto potenziale, un luogo di aggregazione.

Lavori in corso nell’area archeologica di Caposele, sul litorale di Vindicio, per l’apertura del varco che garantirà dopo tanti anni la completa fruizione da parte degli utenti dell’area spettacolo.

Inizieranno in questo mese anche i lavori di riqualificazione di aree urbane. Si partirà dall’area antistante la chiesetta della Madonna di Ponza per poi continuare nel quartiere di San Giulio, nell’area adiacente il parco botanico e il posizionamento, atteso da anni, della Fontana nel Piazzale della stazione ferroviaria. La programmazione interesserà anche la piantumazione di oltre 100 nuove alberature sui lungomari di Vindicio, Gianola e via XXIV Maggio ed il restyling del Lungomare della Repubblica e di Largo Purificato.

Gli interventi di questo mese portano ormai a regime la programmazione fissata nello scorso bilancio. Inizia finalmente a vedersi sul territorio il lavoro di questo mandato amministrativo che aveva, visti i tempi necessari dettati dalla burocrazia, l’esigenza di questo percorso temporale.

“Avviata la fase di partenza, continuiamo la programmazione necessaria per far ritornare Formia alla normalità ed alla vivibilità – concludono il sindaco Taddeo e l’assessore Zangrillo – ma abbiamo contestualmente iniziato a ridisegnare il nostro territorio per proiettarlo su un piano diverso, con l’obiettivo della crescita e del rilancio”.