“Progetto Led”, ecco quali sono gli uffici postali con le nuove luci

Proseguono nella provincia di Latina anche nel 2023 gli interventi di Poste Italiane che consentiranno all’azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica”, come previsto dal Piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità, declinata in otto pilastri, tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

In particolare, in questa ultima fase 8 uffici postali della provincia di Latina (Campoleone, Bassiano, Borgo Piave, Marina di Minturno, Formia1, in via Condotto, Formia 2, in via Vindicio, Sonnino, e Ponza) sono stati interessati dal “Progetto Led”, una iniziativa che prevede il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico consentendo l’abbattimento dei consumi di energia elettrica di circa il 50% e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.