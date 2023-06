Lenola e l’intitolazione a Pietro Ingrao

Domenica 11 giugno, alle ore 10.30, a Lenola, nel Complesso del Cinema Teatro, vi sarà la Cerimonia di intitolazione del Cinema Teatro e della Biblioteca Comunale, all’ On.Pietro Ingrao, con la nuova denominazione: “Centro Polivalente Pietro Ingrao“.

Iniziativa che si concretizza dopo l’approvazione della Delibera N. 103/2020, con la quale la Giunta Comunale esprimeva la volontà di intitolare il Cinema e la Biblioteca Comunale al suddetto Statista e dopo aver espletato le richieste e le autorizzazioni necessarie, agli Organi competenti, per procedere nell’intento.





Dopo i saluti del Sindaco e delle Autorità presenti, ci saranno vari interventi come da programma.

Per quanto riguarda la Biblioteca Comunale, va evidenziato, e posta all’attenzione di tutti, una specifica ala, denominata Fondo Pietro Ingrao Laura Lombardo Radice, dove sono ora custoditi e sistemati circa 7.000 libri, volumi che rappresentano un grande valore culturale e affettivo, di proprietà dell’On. Pietro Ingrao e della moglie, Laura Lombardo Radice, donati dai figli alla comunità lenolese per essere destinati alla Biblioteca. Dato merito e lode a questo grande e lodevole gesto di generosità, che denota anche un attaccamento , da parte dei figli, alle radici paterne, e dopo un finanziamento Regionale, tale ala, mediante la Società LazioCrea S.p.a, è stata sottoposta ad un restyling, con idonee scaffalature e nuovi arredi, per custodire al meglio e preservare un così grande patrimonio culturale.

L’occasione di questa intitolazione ci offre gli strumenti e ci dà l’opportunità per imparare a riflettere sul termine “CULTURA”, che può essere arricchita con tutti i mezzi : Cinema , Teatro, Biblioteca. Nel caso specifico, questo “DONO” consente di recuperare, attraverso la lettura , un patrimonio di cui possiamo disporre e crescere, emotivamente ed intellettualmente.