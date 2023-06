A Sperlonga la “Giornata mondiale degli Oceani 2023”

Torna a Sperlonga la ‘Giornata Mondiale degli Oceani’. Per l’edizione 2023 la società Porto di Sperlonga srl, guidata dal presidente Gabriele La Rocca, conferma l’adesione all’importante giornata promossa dall’Onu e, insieme all’associazione culturale Posidonia dello scrittore Giorgio Anastasio, organizza una grande manifestazione rivolta a cittadini e turisti, per sensibilizzare sui temi della tutela del mare e delle coste.

Con la collaborazione di Sperlonga Diving Center e degli enti Comune di Sperlonga, Capitaneria di Porto di Gaeta, Parco regionale Riviera di Ulisse, Croce d’oro Sud, Sperlonga Turismo e Sperlonga Pescaturismo, l’evento patrocinato da WWF SUB, sollecita la partecipazione collettiva nell’affermare tematiche cruciali per il futuro del pianeta.





Il 2023 è il secondo anno consecutivo nel quale il Porto di Sperlonga riceve la Bandiera Blu Approdi turistici, unico centro del Lazio insieme alla vicina Gaeta. Per l’occasione, il vessillo sarà issato l’11 giugno in apertura della Giornata, durante il saluto delle istituzioni. Ma il 2023 è anche l’anno in cui la società Porto di Sperlonga ha conseguito la certificazione secondo la norma UNI ISO 45001, la più importante a livello internazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Ancora più significativo, allora, è il tema scelto quest’anno dagli organizzatori: ‘La bianca sabbia di Sperlonga’ è infatti un chiaro richiamo alla necessaria consapevolezza dell’importanza e della fragilità del litorale.

Gli eventi

Il 6 giugno la scrittrice Gigliola Marchisio, autrice de ‘Le credibili avventure di Roby Robot’, ha incontrato gli studenti alla Scuola Sperlonga insieme allo scrittore Giorgio Anastasio per parlare di cultura del mare.

L’11 giugno nello splendido scenario del porto di Sperlonga, la Giornata Mondiale degli Oceani proseguirà per l’intera giornata con attività rivolte a bambini e adulti. Dalle ore 9 si svolgeranno i laboratori scientifici rivolti ai bambini. Luigi Conte e Alessandro Mori, con il solo aiuto di secchiello e paletta, faranno toccare con mano ai ragazzi come avviene la formazione delle spiagge attraverso la sedimentazione, come si formano i fiumi e i laghi dell’ecosistema dunale e quali specie popolano la costa. Nel corso dell’evento sarà distribuito gratuitamente il libro di Gigliola Marchisio.

Alle ore 10, sarà issata la Bandiera Blu Approdi Turistici alla presenza delle istituzioni. La sera, sarà la volta di altri ospiti di rilievo. A partire dalle 21 un momento speciale sarà dedicato ai 60 anni dalla nascita del Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga, con la presenza della direttrice Cristiana Ruggini che parlerà delle attività del museo. A seguire Enzo Pranzini presenterà il libro ‘Granelli di sabbia, una guida per camminare sul bordo del mare’, con gli interventi di Sergio Cappucci dell’Enea di Latina e di Gabriele Panizzi, ex assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio.

Il presidente della Porto di Sperlonga Gabriele La Rocca, nel ringraziare tutti i partecipanti e l’associazione culturale Posidonia, esprime soddisfazione per i progressi fatti fino ad oggi: «Penso sia importante cogliere questa occasione per annunciare che la società ha ottenuto il certificato per il sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo la norma UNI ISO 45001».

Segue il commento di Giorgio Anastasio di Posidonia: «Da ragazzo cresciuto tra i pescatori di Sperlonga, è con immenso piacere e orgoglio che partecipo al grande impegno che il Porto di Sperlonga dedica alla preservazione dell’ecosistema marino locale» aggiunge Giorgio Anastasio di Posidonia. Ritengo fondamentale che il Porto associ alle azioni e alle informazioni più prettamente ecologiche (pulizie dei fondali, convegni scientifici, preservazione dell’ambiente), varie attività culturali e ludico-scientifiche di sensibilizzazione e coinvolgimento delle future generazioni».

Per prenotare le attività per bambini 3286040638.

Per prenotare l’attività subacquea di pulizia dei fondali 3317272612.

Per maggiori informazioni sull’evento e sul programma completo, visitare i social dell’Associazione Posidonia e del Porto di Sperlonga.