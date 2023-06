Un cantiere occupa in questi giorni il tratto urbano di Lenola della strada regionale 637 che gira attorno al centro abitato del centro collinare. Il Comune ha fatto sapere che fino al termine del cantiere è previsto il divieto sia di sosta che di fermata.

A partire da quest’oggi c’è il senso unico alternato per via del rifacimento dell’asfalto. Il tratto interessato è quello che si trova tra i due semafori temporanei posizionati tra via Napoli e viale Marconi.