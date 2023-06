Latina, incendio notturno all’hotel dei senzatetto

Ancora un incendio notturno a Latina, questa volta all’ormai ex Hotel de la ville, in via Scaravelli, albergo da tempo chiuso per fallimento e da allora usato come rifugio di fortuna dai senzatetto.

Il rogo si è sviluppato tra lunedì e martedì, intorno alle 00.30, vedendo l’intervento in forze dei vigili del fuoco. Al loro arrivo le fiamme stavano interessando un vano posto al terzo piano fuori terra, al cui interno vi erano materassi e altri combustibili solidi.





Subito iniziavano le operazioni di spegnimento, volte a non far propagare le fiamme in altri luoghi, mediante l’utilizzo di un automezzo tridimensionale. Nel contempo si effettuava un controllo per scongiurare il coinvolgimento di persone.

Contestualmente si prendeva atto delle cause, che sono da attribuire ad una azione dolosa o colposa, considerando la mancanza di utenze attive o altro che possa aver innescato un incendio accidentale.