Passaggio ad effetto ralenti, per un’ambulanza in transito nel centro urbano di Gaeta: il mezzo di soccorso – che fortunatamente in quei momenti non sarebbe stato impegnato in alcun’emergenza – si è imbattuto negli espositori posizionati all’esterno di alcune attività commerciali.

Un episodio registratosi sabato in via Indipendenza, stretta e chiusa al traffico veicolare, con l’ostacolo comunque rimosso con una certa celerità dagli stessi esercenti.