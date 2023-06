Travolto e ucciso in bici a Latina, la vittima è Danilo Carloni

Come tante altre volte viaggiava in sella alla sua bicicletta diretto verso il mare, quando è stato travolto da una Bmw che procedeva nello stesso senso di marcia. E’ così che ha perso la vita il 58enne di Latina Danilo Carloni, vittima di un investimento avvenuto nella tarda mattinata di domenica in via del Lido, a poca distanza da Capoportiere.

Il ciclista abitava nelle vicinanze, e secondo le prime ricostruzioni al momento dell’incidente risultatogli fatale si trovava all’altezza del distributore Agip, probabilmente intento a svoltare per raggiungere il bar interno alla stazione di servizio. Nulla da fare per salvarlo, è morto praticamente sul colpo.





La ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro è stata affidata agli agenti della polizia locale.