Latina, fissata la data del primo consiglio dell’era Celentano. “Subito risposte ai cittadini”

Prima adunanza del nuovo consiglio comunale di Latina fissata al prossimo 14 giugno alle 9.30. All’ordine del giorno, tra i vari punti, il giuramento del sindaco e le elezioni del presidente e dei vicepresidenti dell’assise civica.

“Con il consiglio comunale di mercoledì prossimo, che segue la nomina degli assessori avvenuta il primo giugno scorso – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano -, sarà formalizzato l’inizio della nuova amministrazione comunale. Una formalità che diventa sostanza perché potremo finalmente trasformare in atti concreti le iniziative pianificate in questi giorni per dare le prime risposte alla città. Ci sono emergenze da risolvere e un programma politico-amministrativo da portare avanti per la crescita e lo sviluppo di Latina. Abbiamo davanti a noi un percorso ambizioso che vogliamo condividere con i nostri concittadini attraverso i metodi partecipativi, sicuri di intraprendere insieme un nuovo cammino”.





Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 del decreto legislativo 267/2000 e dell’articolo 20 dello Statuto comunale, è stato il sindaco Celentano a indire la seduta d’insediamento dell’assise civica per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità dei consiglieri. Convalida degli eletti – proposta di deliberazione numero 4 del 01/06/2023;

2) Giuramento del sindaco – proposta di deliberazione numero 5 del 01/06/2023;

3) Elezione del presidente del consiglio comunale, di due vicepresidenti e di tre consiglieri segretari – proposta di deliberazione numero 7 del 01/06/2023;

4) Formalizzazione dei gruppi e dei capigruppo consiliari – proposta di deliberazione numero 8 del 01/06/2023;

5) Comunicazioni del sindaco inerenti la nomina degli assessori e del vicesindaco – proposta di deliberazione numero 6 del 01/06/2023;

6) Nomina della Commissione elettorale comunale – proposta di deliberazione numero 1 del 29/05/2023;

7) Nomina Commissione per la formazione e aggiornamento degli elenchi di cittadini idonei all’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e Corti di Assise di Appello – proposta di deliberazione numero 2 del 29/05/2023;

8) Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni – proposta di deliberazione numero 3 del 29/05/2023.