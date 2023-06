Fondi, nel centro storico i volontari raccolgono 2 chili di mozziconi

Hanno sfidato il caldo armati di guanti, bustine e pinze telescopiche lungo i vicoli e nelle strade del centro storico di Fondi, ed il loro ‘bottino’ a fine mattinata è stato incredibile.

Domenica mattina le volontarie ed i volontari di Plastic Free, coordinati dalla referente locale Tina Di Fazio, si sono dati appuntamento in piazza della Repubblica, grazie alla disponibilità e collaborazione della cartolibreria Martusciello, ed in tre ore hanno raccolto circa 2 chilogrammi di mozziconi di sigaretta.





Hanno aderito all’iniziativa di sensibilizzazione anche rappresentanti di altre associazioni del territorio, tra cui Milena Trani per Fare verde, Vincenzo Bucci per Fotografichementi, Laura Venditti per Ginepro Art Ets. Inoltre, ha partecipato alla raccolta il consigliere comunale Francesco Ciccone.

“Plastic Free ringrazia i residenti e commercianti che hanno dato manforte alla raccolta, e preannuncia altre iniziative simili durante la stagione estiva”, sottolinea Tina Di Fazio.