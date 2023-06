Fulmine colpisce il campanile della chiesa, paura durante la messa

È successo a Fondi nel pomeriggio di giovedì, quando una scarica elettrica ha fatto tremare le pareti della chiesa di Santa Maria in Piazza, facendo andar via anche la corrente. Alla fine i fedeli e il parroco non si sono spaventati più tanto, ma qualche minuto più tardi, una volta fuori dal luogo di culto hanno notato molti calcinacci sulla scalinata, sui basoli di Corso Appio Claudio anche a decine di metri di distanza.

A quel punto è scattato l’allarme: sul posto le forze dell’ordine, gli uomini dei Falchi della Protezione Civile e i tecnici del Comune. Il fulmine ha colpito il campanile creando due fori sull’estremità alta.





Attualmente la zona sottostante il campanile rimane transennata con tanto di traffico interdetto. A breve, previo parere della Soprintendenza, si potrà operare per mettere in sicurezza il campanile. La chiesa, intanto, rimane agibile.