Ponte Badino, l’inaugurazione dopo la ricostruzione

Ha riaperto mercoledì mattina a Terracina, lungo la Pontina il ponte Badino, abbattuto e ricostruito da Anas in appena sei mesi, chiudendo così il cantiere nei tempi previsti e prima dell’inizio della stagione balneare e di conseguenza del traffico turistico.

Al taglio del nastro erano presenti oltre al presidente di Anas, anche il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, il prefetto di Latina Maurizio Falco e l’assessore regionale Elena Palazzo.





Si tratta di una buona notizia non solo per Terracina ma per tutti coloro che dal sud pontino devono raggiungere il nord della provincia e vice versa considerando anche i disagi dell’altro cantiere della zona, quello che impone il doppio senso in un’unica galleria, al traforo Tempio di Giove.

Adesso si può tornare a percorrere la Pontina regolarmente senza bisogno di deviazioni.