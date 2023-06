Incendi boschivi, ecco l’ordinanza a Itri

Inizia la stagione estiva e con essa arriva il grande timore come tutte le estati, rimane quello degli incendi boschivi.

Per tale motivo come tutti gli anni i comuni corrono ai ripari sempre prima per cercare di gestire quella che ogni estate diventa una vera e propria emergenza. Tra questi spicca il comune di Itri che nei giorni scorsi ha reso noto la propria ordinanza per cercare di limitare i danni da incendi. Un’ordinanza che entra in vigore dal 15 giugno e rimarrà tale fino al 30 settembre.





Nel documento spiccano dei divieti quali ad esempio quello di appiccare fuochi o fare spettacoli pirotecnici salvo non autorizzato e in sicurezza.