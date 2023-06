Un uomo di 36 anni di Santi Cosma e Damiano è stato denunciato dai Carabinieri del posto.

Il 36enne era già noto alle forze dell’ordine ed è stato fermato dai militari per un controllo. In questa circostanza è stato trovato in possesso sia di una discreta quantità di droga di tipo cocaina e hashish, ma anche di un coltello a scatto della lunghezza di circa 22 centimetri.





Per tale motivo l’uomo è stato denunciato e il coltello è stato posto sotto sequestro.