Incidente tra auto e motociclo a Fondi, necessaria anche l’eliambulanza

FLASH – Grave incidente alle porte del centro urbano di Fondi. Si è verificato intorno alle 17 di mercoledì lungo via Diversivo Acquachiara, coinvolgendo per cause da accertare un’auto e un motociclo.

Ad avere la peggio il centauro, che dopo una prima stabilizzazione da parte del personale del 118 giunto via terra è stato trasferito in ospedale tramite eliambulanza.





Sul posto, oltre ai sanitari, gli agenti della polizia locale. Immancabili le code, con l’arteria che ha fatto da sfondo al sinistro temporaneamente chiusa su entrambi i sensi di marcia.

SEGUONO AGGIORNAMENTI