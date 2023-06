Il computer si blocca? Ripariamolo

A tutti, prima o dopo, è capitato di ritrovarsi di fronte al computer che si blocca. Si tratta di una cosa molto fastidiosa che può compromettere anche parte del nostro lavoro, interrompendo processi o facendoci perdere i progressi di qualcosa su cui eravamo concentrati. Ovviamente per molti la soluzione diventa quella di riavviare il pc, ma proprio in questo modo tutto ciò che non è stato salvato, prima di farlo, andrà irrimediabilmente perso.

Diventa per questo interessante anche cercare di capire quali sono le motivazioni dei vari blocchi e come comportarci di fronte a questi, cercando di risolvere il problema da soli evitando così di dover per forza rivolgerci a un centro di assistenza computer.





Il rischio dei Malware

Molto spesso il nostro computer si blocca a causa dei cosiddetti Malware che finiscono nel nostro sistema e vanno a fermare alcune risorse. Quindi se riscontrate dei rallentamenti sospetti sul vostro pc fare una scansione antivirus diventa sempre molto importante per cercare di vedere se la nostra protezione ne rivela alcuni. Ma cosa sono i Malware? Questo nome descrive un programma o codice, generico, dannoso per il nostro computer e che mette a rischio il funzionamento del sistema. Si chiamano così perché sono volutamente maligni e creati per provare a sfuggire agli antivirus, introducendosi nel nostro sistema senza lasciare traccia e creandoci grossi grattacapi. Nei casi più gravi i Malware possono addirittura arrivare a rubare o cancellare dei dati importanti e spiare le attività degli utenti che li hanno involontariamente installati sul proprio device.

I programmi all’avvio automatico

Se invece riscontrate un blocco iniziale all’avvio che poi però non vi obbliga a riavviare il pc, ma dovete solo aspettare che termini, potreste aver attivato troppi programmi all’avvio automatico. Questo significa che ogni volta che accendiamo il nostro computer dei software partono o si predispongono per partire in automatico. Per questo diventa molto importante andare nelle impostazioni e scegliere quali di questi programmi far partire e quali invece togliere dall’avvio automatico, evitando ogni tipo di rischio.

Problemi con l’hardisk

In tantissimi casi il nostro computer si blocca perché c’è un danno all’hardisk che non ha smesso completamente di funzionare, ma che ha dei deficit che ci inducono a pensare di cambiarlo. In questo caso la sostituzione della componente diventa fondamentale. Il problema è dettato dal fatto che qualche connessione all’interno della memoria si è danneggiata e allora la lettura diventa più lenta e macchinosa tanto che alcune volte è obbligatorio riavviare il computer stesso rischiando anche di perdere tutto quello che non avevamo salvato.

Capitolo CTRL+ALT+CANC

Divenuto protagonista anche di numerosi meme sulla rete la combinazione di tasti CTRL+ALT+CANC ci porta a una via d’uscita proprio di fronte al possibile blocco del nostro computer. Premendoli su un normale pc si aprirà una schermata che ci consentirà di chiudere i programmi che stanno bloccando il nostro computer, con una forzatura, oppure di riavviare direttamente il nostro device. Attenzione però perché non si tratta di una soluzione, ma solo di un modo per mettere una pezza su una situazione che è diventata ingarbugliata e qualora doveste fare questa manovra iniziate a farvi qualche domanda comunque.