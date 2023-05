Tennis, impresa Zeppieri a Parigi: battuto Bublik in 5 set

Il secondo torneo slam della stagione, sulla terra rossa del Roland Garros regala sempre grandi emozioni e imprese incredibili con match lunghissimi.

Quando tutto ciò si associa alla vittoria di un italiano tutto diventa più affascinante. Se tale successo viene portato a casa da un giocatore pontino, allora è emozione pura.





Il tennista di Latina Giulio Zeppieri, infatti, ha esordito nel tabellone centrale del Major parigino dopo essersi conquistato nelle qualificazioni un posto che conta tra i migliori tennisti del mondo. Il sorteggio non gli aveva sorriso beccando il numero 51 Atp Alexander Bublik. Ma il campo ha detto tutt’altro.

L’atleta pontino ha portato a casa in oltre tre ore di gioco un match epocale con il risultato finale di 3 set a 2.

E pensare che aveva esordito con un secco 6-0 Zeppieri facendo capire che si trovava in campo con testa e braccio. Poi il kazako è salito in cattedra con un doppio 4-6. In molti avranno pensato che il match avesse preso una piega sbagliata e che per la gloria di Zeppieri ci sarebbe voluta una prossima occasione. Ma così non è stato.

Con un 6-3 e un 7-5, Giulio Zeppieri, numero 129 del mondo ha centrato il primo successo in carriera in uno Slam, dopo aver giocato per 3 ore e 20 minuti, una vera maratona.

Ora un giorno per riposare e poi si torna in campo. Ancora una volta il tabellone non sorride a Zeppieri che al secondo turno becca il finalista della passata edizione e numero 4 del torneo Casper Ruud. Una sfida apparentemente proibitiva, ma che potrebbe far giocare il giovane pontino sereno e con il braccio libero per cercare l’impresa.