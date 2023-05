Teatro pedagogico, il laboratorio del San Francesco chiuso col musical Grease

Si è concluso sabato sera, con la rappresentazione del musical Grease, il laboratorio di teatro pedagogico ‘Giù la maschera’ dell’Istituto San Francesco. Nello spazio spettacolo della biblioteca comunale Dan Danino di Sarra, gremito di famiglie e studenti, i ragazzi del della scuola di Fondi si sono calati nei personaggi del musical, entusiasmandosi ed entusiamando. A conclusione dello spettacolo, anche i docenti dell’istituto ci hanno “messo la faccia” con un flash mob sulle note di ‘Bellissima’, hit della cantante Annalisa.

“Il nostro laboratorio teatrale è giunto al termine”, dice la professoressa Elisabetta Longobardo, che ha coordinato il progetto. “L’affetto e il calore dimostrato dal pubblico presente in sala ha scaldato i cuori dei nostri ragazzi. Ringraziamo tra tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione del nostro Grease Show, il Comune di Fondi, Latina Formazione e Lavoro, Arteinmovimento ed il maestro Nicola Marchesini. Ma il ringraziamento più grande va proprio ai nostri studenti che hanno messo in campo coraggio, talento ed anche le loro fragilità sostenendosi a vicenda nei momenti di scoraggiamento. Senza di loro il percorso di ‘Giù la maschera’ e lo spettacolo finale non sarebbero stati possibili”.