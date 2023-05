La Festa della Repubblica nell’antica Minturnae: i dettagli

La Festa della Repubblica verrà celebrata anche al Comprensorio archeologico di Minturnae con una conferenza dedicata alle vicende del patrimonio culturale durante la Seconda guerra mondiale, delle visite guidate (anche in inglese) e con l’ingresso gratuito per tutti.





Nell’ottica della condivisione dei valori costituzionali – la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione – venerdì 2 giugno alle ore 17.00, in collaborazione con l’Associazione Linea Gustav Fronte del Garigliano, Francesco Caucci terrà nell’Antiquarium dell’antica Minturnae, un interessante approfondimento degli eventi bellici che hanno contraddistinto il bacino del Garigliano. Il giovane studioso illustrerà anche con l’ausilio di immagini spesso inedite, i fatti che hanno inciso sulla storia delle comunità e sul ricco patrimonio archeologico, artistico e architettonico del territorio. Con la conferenza “Tra due fuochi. I danni al patrimonio culturale sul fronte del Garigliano” sarà l’occasione per scoprire tanti aspetti poco conosciuti e che vi verranno rivelati da Caucci: è nota la presenza nell’area archeologica di un fortino costruito a presidio della Linea Gustav (il fronte tedesco messo in atto per impedire l’avanzata degli Alleati), ma quasi una novità, sono invece i graffiti sulle statue dell’Antiquarium che raccontano della permanenza delle truppe militari all’interno delle sostruzioni del Teatro romano di Minturnae. Al termine del suo intervento, seguirà una visita guidata alla scoperta di questi segni e testimonianze.

Il Comprensorio archeologico di Minturnae – candidato a Patrimonio mondiale UNESCO – costituisce un complesso unitario di evidenze archeologiche di grande rilevanza storica e culturale, proprio per vivere la Festa della Repubblica nel segno dell’accoglienza e della compartecipazione, sempre nella giornata del 2 giugno sono previste delle visite guidate gratuite all’area archeologica alle ore 10.00 (in italiano) e alle ore 16.00 e ore 18.00 (in inglese).

Si ricorda che nell’Antiquarium è esposta una sezione della mostra Spiriti di Olimpia. Immagini di Paritani. La mostra – curata dal direttore Marco Musmeci – allinea una serie di fotografie di atleti in luoghi di archeologia industriale, in un suggestivo dialogo con le statue dell’Antichità classica.