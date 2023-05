I segreti per un trasloco perfetto: consigli utili

Il trasloco perfetto non è poi così difficile se si seguono dei piccoli consigli per evitare di perdere oggetti o danneggiarli, ma soprattutto per non farsi prendere dall’esaurimento nervoso.

Traslocare è un momento della vita molto particolare, emotivamente importante perché rappresenta un cambiamento che per quanto piacevole possa essere, può comunque nascondere delle insidie.





Scopriamo insieme, seguendo i consigli degli esperti, come organizzare un trasloco e cosa è necessario acquistare.

Organizzazione del trasloco

Prima ancora degli scatoli e della lista degli oggetti da portare via, si deve pensare all’organizzazione degli imballaggi. Il suggerimento degli esperti è quello di stabilire una linea temporale dove inserire la data entro quando si dovrà effettuare il trasloco e quella di inizio. In questo arco temporale si dovranno indicare i vari steps, le tappe necessarie che porteranno ad abitare nella casa nuova e a intraprendere una nuova vita.

Una volta organizzata l’agenda, ci si dovrà concentrare sull’inventario ovvero una lista di oggetti che dovrai trasportare suddivisi per categoria o tipologia, in modo da imballare più scatoloni possibili in modo ordinato. La regola base è quella solitamente di imballare per ultimo tutti gli oggetti di prima necessità, come l’intimo e lo spazzolino da denti, per esempio.

Se sei alla ricerca di scatole che siano resistenti ed economiche per spedire documenti, magari quelli necessari per la disdetta di contratti della vecchia casa, puoi acquistare delle scatole postali, ideali per essere personalizzate dal momento che sono disponibili in commercio in vari formati e colori.

Occorrente per il trasloco

Affinché si possa fare un buon trasloco è necessario andare alla ricerca dell’occorrente preventivamente. Ecco ciò che potrebbe essere necessario fin da subito:

scatoloni: meglio evitare scatoloni riciclati, perché potrebbero rompersi facilmente ed essendo di misure diverse potrebbe anche essere faticoso riuscire a impilarli e trasportarli. Sarebbe meglio acquistarne di nuovi da conservare per il prossimo trasloco, una volta svuotati;

meglio evitare scatoloni riciclati, perché potrebbero rompersi facilmente ed essendo di misure diverse potrebbe anche essere faticoso riuscire a impilarli e trasportarli. Sarebbe meglio acquistarne di nuovi da conservare per il prossimo trasloco, una volta svuotati; nastro marrone da pacchi: il migliore per sigillare gli scatoli dato che non si rimuove con facilità e assicura una buona tenuta;

il migliore per sigillare gli scatoli dato che non si rimuove con facilità e assicura una buona tenuta; pellicola: per potere trasportare i vari scatoloni, le ditte di traslochi proteggono gli oggetti che non possono essere messi negli scatoloni avvolti nella pellicola. Questa può essere utile anche per irrobustire gli scatoloni che contengono oggetti molto pesanti;

per potere trasportare i vari scatoloni, le ditte di traslochi proteggono gli oggetti che non possono essere messi negli scatoloni avvolti nella pellicola. Questa può essere utile anche per irrobustire gli scatoloni che contengono oggetti molto pesanti; rotoli di plastica con le bolle: possono essere ideali per avvolgere tutti gli oggetti fragili prima di inserirli negli scatoloni, anche per evitare che possano muoversi durante il trasporto;

possono essere ideali per avvolgere tutti gli oggetti fragili prima di inserirli negli scatoloni, anche per evitare che possano muoversi durante il trasporto; pennarelli: di diversi colori per scrivere gli oggetti contenuti in ogni scatolone e la stanza in cui andranno sistemati, una volta arrivati a casa nuova.

Consigli degli esperti

Gli esperti consigliano, per evitare stress e problemi durante l’organizzazione del trasloco, di rivolgersi a traslocatori professionisti evitando il fai da te e persone improvvisate. Spesso si pensa che così facendo si possa risparmiare, ma in realtà si corre maggiormente il rischio di ritrovarsi nella casa nuova con i mobili danneggiati o con oggetti smarriti. Scegliere una ditta seria e professionale può fare la differenza e rendere il trasloco sereno, riducendo al minimo i possibili imprevisti.

Scegliere vari preventivi

Anche tra le ditte di traslocatori professionisti ci possono essere differenze di prezzo e servizi, dovute alle differenti attrezzature in possesso o alla distanza da percorrere. Il migliore modo per trovare il servizio di traslochi più adatto è quello di confrontare i vari preventivi dei traslocatori nella zona e scegliere quello che offre il servizio più adatto alle proprie esigenze e al budget a disposizione.

Inventario dettagliato

Se hai del tempo a disposizione puoi fare un inventario per ogni stanza della tua casa, di tutte le tue cose. Puoi preparare uno scatolone e dargli un nome a seconda della stanza. Prendi l’oggetto da imballare, lo avvolgi nella plastica con le bolle, lo inserisci all’interno dello scatolone e lo scrivi nel tuo inventario. Alla fine, sotto ogni scatolone dovresti avere elencato tutto il contenuto.