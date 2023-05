Fondi, domenica riapre il mercato coperto dopo i lavori

Attesa a Fondi per la riapertura del mercato coperto di via Gioberti dopo i lavori di ristrutturazione operati con fondi regionali e quelli comunali.

La data del taglio del nastro, su cui manca solo l’ufficialità è per domenica 4 giugno. L’ingresso principale della struttura è stato collocato su via Gobetti, e i lavori hanno riguardato sia la facciata di ingresso che l’interno, con grande entusiasmo da parte dei commercianti che da inizio gennaio sono stati costretti a vendere all’esterno: in via Ugo Foscolo nel fine settimana e nel parcheggio dello stadio lungo via Arnale Rosso la domenica.