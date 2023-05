Appartamento in fiamme, paura a Formia

In fiamme un appartamento a Formia in via De Gasperi. È quanto è stato registrato nel pomeriggio di sabato quando sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per domare l’incendio.

Intorno alle 18, infatti, sono state segnalate fiamme in una palazzina di via De Gasperi. Immediato l’intervento dei soccorsi.





Secondo le ricostruzioni il rogo potrebbe essere ricondotto a un corto circuito di un elettrodomestico, probabilmente una lavatrice.

Le fiamme poi si sarebbero propagate anche alla tettoia in legno e poi all’appartamento. Non sono state segnalate persone coinvolte.

IL VIDEO