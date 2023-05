VIDEO – Cinghiali a a Formia in pieno centro

Il problema dei cinghiali che si spingono sempre più anche nei centri abitati tocca da vicino molte aree della nostra zona e tra tutte anche il centro di Formia.

Proprio alcuni giorni fa, durante la mattina tra lo sconcerto più totale di cittadini e proprietari delle attività, è stata avvistata una famiglia di cinghiali scorrazzare per le vie del centro, per la precisione in zona piazza Risorgimento a due passi dall’ospedale.





E non è la prima volta che questi animali si spingono fino alle zone centrali di Formia, probabilmente a caccia di cibo.

IL VIDEO