Gaeta, “Vinili & Fumetti” dal 9 al 14 giugno in riva al Tirreno

Quest’anno Gaeta si animerà con i colori, la musica e l’allegria di “Vinili & Fumetti”, il festival dedicato alla letteratura fumettistica ed alla riscoperta della musica su vinile: due prodotti un tempo considerati di nicchia, che hanno accompagnato l’infanzia di tante generazioni e che oggi si affermano con grande forza anche grazie alle numerose manifestazioni a tema.

Dopo le prime due edizioni, nate da un’intuizione di Piero Buttaro della Libreria Il Sole e La Cometa, “Vinili & Fumetti” diventa festival e si arricchisce di grandi presenze, candidandosi a diventare un appuntamento fisso tra basso Lazio e Campania; con una dimensione tutta sua, resa ancor più unica dall’ atmosfera offerta dalla città di gaeta con la sua storia ed offerta turistica.





Il festival, organizzato dalla libreria “Il Sole e la Cometa”, in collaborazione con le Associazioni “PostScriptum” e “Nausicaa nell’Isola che non c’e” ed il Comune di Gaeta, si avvale di importanti partnership ed animerà la centralissima p.zza Mons. Di Liegro per circa una settimana da 9 al 14 giugno e verrà presentato ufficialmente martedì 6 giugno alle ore 11.00 presso l’aula consiliare del Comune di Gaeta in una conferenza stampa in cui verrà svelato il ricchissimo programma di eventi, incontri, laboratori, presentazioni, e musica dal vivo.