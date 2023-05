Ancora piogge e temporali sparsi o diffusi in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina.

Dovrebbe essere il colpo di coda di alcune settimane molto piovose per questo particolare periodo dell’anno, anche se non è escluso che, anche nei prossimi giorni di meteo in miglioramento, possa accendersi un’instabilità pomeridiana.





Quel che è certo è che l’allerta meteo di tipo gialla è per questo pomeriggio e solo per 3-6 ore. Da domani mattina il tempo dovrebbe essere prevalentemente soleggiato.