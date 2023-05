Fondi, domenica mercato straordinario con orario prolungato

Mercato settimanale straordinario con orario prolungato, domenica a Fondi. Il 21 maggio le bancarelle resteranno nell’area di via Mola di Santa Maria fino alle 20.

“Un primo appuntamento per approfittare delle occasioni, per vivere l’assortimento ed i colori degli abiti e delle calzature per l’imminente stagione estiva. Un’esperienza a godere e da gustare con la famiglia e con gli amici per gli acquisti dei prodotti convenienti e di qualità”, dicono dal sindacato Ana-Ugl di Latina. “Un’iniziativa unica nella Regione Lazio promossa da Ana-Ugl, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Fondi, per sostenere il piccolo commercio e l’economia del territorio e per combattere la crisi dei consumi”.