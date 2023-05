Elezioni a Lenola, Magnafico si conferma sindaco

Il sindaco uscente Fernando Magnafico si conferma primo cittadino.

La strada era apparsa in discesa fin dalla presentazione delle liste quando nessuna compagine aveva sfidato quella del sindaco “Insieme per Lenola”. A quel punto per Magnafico la difficoltà era quella di sfidare l’affluenza, ovvero il 40% degli elettori che dovevano recarsi alle urne e ottenere il 50% + 1 di voti validi.





Dei 3.371 votanti, a Lenola si sono recati ai seggi il 70,85%. Un dato importante se si considera che il calo dell’affluenza è stato minimo, rispetto al 72,12% della precedente tornata. In attesa dei dati ufficiali, certificati dal ministero dell’Interno, il primo cittadino ha superato anche lo scoglio del 50% + 1 dei voti a favore della propria lista.